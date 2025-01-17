Jandarma Öğrencilerin Karne Heyecanında

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri Eskihisar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu. >

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köpek Unsurları Sultanhisar Eskihisar İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı yarı yıl tatili karne dağıtım törenlerine de katılan jandarma ekipleri öğrencilere Türk bayrakları ile birlikte küçük hediyeler vererek karnelerini ödüllendirdi. - AYDIN