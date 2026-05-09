Jandarma SAHA EXPO\'da Teknoloji Tanıttı

Jandarma Genel Komutanlığı, SAHA EXPO'da sergilediği teknolojik ürünleriyle dikkat çekti. 4 bacaklı robot köpek platformu kabiliyetleriyle görenleri hayrete düşürürken, jandarma personellerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Halis Toprak, "Jandarma Kriminal Başkanlığı dünyada adli bilimler ağında kendini yer bulmuş bir kuruluştur. Avrupa Kriminal Laboratuvarlar Organizasyonu ENFSI Türkiye'de ilk üye olan resmi bilirkişi kuruluşudur. Bu sayede Jandarma Kriminal Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bilimsel karargahı olarak görev yapmaya başlamıştır" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini aldı. Jandarmanın son teknoloji ürünleri vatandaşlar tarafından ilgili gördü. Ayrıca, vatandaşlar Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı personellerine yoğun ilgi gösterdi. Jandarma tarafından da Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) da dikkat çekilerek, kadınların yalnız olmadığı vurgulandı. Avrupa'daki adli laboratuvarlar arasında bilgi paylaşımını, kalite standartlarını ve bilimsel işbirliğini artırmayı amaçlayan ve 40'tan fazla ülkeden 70'ten fazla üyesi bulunan Avrupa Adli Bilimler Enstitüleri Ağı ENFSI, Türkiye'den ilk olarak Jandarma Kriminal Başkanlığı bulunuyor. Jandarmanın kritik bölgelerde insani maksatlı mayın arama ve temizleme faaliyetlerinde ayrıca operasyonel faaliyetlerde kullanılan 4 bacaklı robot köpek platformu kabiliyetleriyle görenleri hayrete düşürdü.

Kriminal Başkanlığı hakkında bilgi veren Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Halistoprak, "Jandarma Kriminal Başkanlığı, olay yerinden elde edilen maddi bulguları, günümüzün son teknoloji imkanlarını kullanarak, bilimsel teknik ve yöntemlerle inceleyen ve böylece suçun aydınlatılmasına katkı sağlayan resmi bilirkişi kurumudur. İlk olarak 10 Nisan 1993 tarihinde kurulmuştur altı tane şube olarak. Daha sonra günümüzün imkanlarına göre, şu anda gerekliliklerine göre 11 inceleme alanında 113 farklı metot kullanarak incelemelerimizi yapmaktayız. Jandarma Kriminal Başkanlığı dünyada adli bilimler ağında kendini yer bulmuş bir kuruluştur. Örneğin Kriminal Laboratuvarlar Organizasyonu ENFSI Türkiye'de ilk üye olan resmi bilirkişi kuruluşudur. Bu sayede Jandarma Kriminal Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bilimsel karargahı olarak görev yapmaya başlamıştır. ve son gerekliliklerle yerli ve milli ürünleri geliştirmek amacıyla iki alanda ön plana çıkmıştır. Bir tanesi, bizim biyometrik imzaların adli incelemesi kapsamında Techsign firmasıyla ortak geliştirdiğimiz Adli Biyometrik İmza İnceleme Yazılımı. Bunu şu anda 2022 yılından beri ilk ve tek olarak Jandarma Kriminal Başkanlığı yapmaktadır ve 2022 yılından beri 2000'den fazla dosyanın incelenip açıklığa kavuşmasını sağlamıştır. Ayrıca, daha önce yurt dışından temin ettiğimiz uyuşturucu madde ve patlayıcı madde tespiti gaz kromatografi cihazlarında kullanılan referans maddelerin üretimini biz Kriminal Başkanlığı olarak yine ilk ve tek yapmış bulunmaktayız. Şu an için beş farklı maddenin üretimini yapıyoruz. Bunlardan biri TNT, diğeri PETN, RDX ve uyuşturucu olarak da metamfetamin ve kokain standart referans maddelerini yüzde 99'dan daha yüksek saflıkta üretiyoruz. ve bu üretimi daha sonraki zamanlarda diğer maddelere de yayıp bunu diğer kriminal birimlerle de paylaşmak istiyoruz" dedi.

Jandarmadan KADES uygulaması vurgusu

KADES uygulamasına dikkat çeken Jandarma Teğmen Gülnur Mert, "KADES, Kadın Acil Destek Uygulamasının kısaltılmasıdır. KADES uygulaması, akıllı cihazlara indirilerek şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınlarımızın telefonlarına indirebilecekleri bir uygulamadır. Cihaz konum bilgileri paylaşılarak, olay yerine en yakın devriye ve ekiplerimiz tek tuşla olay yerine intikal edebilirler. KADES uygulamasında yapılan konum paylaşımları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşmektedir. Bu sebeple olay yerine en yakın şekilde intikal edilebilmektedir. Böylece birimler anında müdahale etme imkanı bulmaktadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL