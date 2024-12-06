Jandarma Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Yerel

Jandarma Trafik Eğitimi Verdi

Jandarma Trafik Eğitimi Verdi

Aydın'da jandarma, öğrenci ve öğretmenlere trafik kuralları ile güvenlik eğitimleri düzenledi.

06.12.2024 10:23
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Aydın'ın Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde öğrenci ve öğretmenlerle buluşan jandarma ekipleri trafik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri Karpuzlu ilçesi Çobanisa İlkokulu, Tekeler İlkokul ve Ortaokulu ve Köşk ilçesi Koçak İlköğretim Okulu'nda toplam 200 öğrenci, 15 öğretmen ile buluştu. Ekipler, önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynayacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma çizgi film gösteriminin ardından trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim veren ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika

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