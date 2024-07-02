Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk Karaburun'dan Foça'ya 23 kilometre yüzdü - Son Dakika
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Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk Karaburun'dan Foça'ya 23 kilometre yüzdü

Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk Karaburun\'dan Foça\'ya 23 kilometre yüzdü

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma Gücü Komutanlığı Yüzme Takımı Sporcusu Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk, Karaburun'dan Foça'ya 23 kilometre yüzerek başarılı bir şekilde tamamladı. Öztürk, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, vatanın her yerinde milletin emrinde olduklarını belirtti.

02.07.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
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Jandarma Genel Komutanlığı 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma Gücü Komutanlığı Yüzme Takımı Sporcusu Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk Karaburun'dan Foça'ya kadar yüzdü. 23 kilometre mesafeyi 5,30 saatte tamamlayan Öztürk, "Vatanın her yerinde milletimizin emrindeyiz" dedi.

Karaburun iskelesinde düzenlenen törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Öztürk, heyecanlı olduğunu belirterek Foça'ya 5,30 saatte ulaşmayı planladığını söyledi. Yüzme etkinliği esnasında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar da eşlik etti. Zorlu bir mücadele gerektiren açık su faaliyetini, Karaburun'dan Foça'ya kadar 23 kilometre yüzerek 5,30 saatte başarı ile tamamlayan Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk'ü Foça'da vatandaşlar karşıladı.

Foça Küçükdeniz limanında düzenlenen törene Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mete Barakazi, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğretim Kurul Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu ve yerel vatandaşlar katıldı.

"Vatanın her yerinde milletimizin emrindeyiz"

Yüzme Takımı Sporcusu Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk, "Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında Karaburun'dan Foça'ya 23 kilometre yüzdüm. Onurlu ve gururluyum. Bu organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi iletiyorum, değerli komutanlarıma şükranlarımı arz ederim. Bu teşkilatta görev yaptığım için onurlu ve gururluyum, vatanın her yerinde milletimizin emrindeyiz" dedi

"Gurur duydum, tüylerim diken diken oldu"

Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlardan Jale Kaygısız, "Altı yıldır Foça'da yaşıyorum, bugün güzel bir olaya tanık olduk. Genç bir subayımızın Karaburun 'dan yüzmeye başlayıp Foça'ya gelmesiydi. Gurur duydum tüylerim diken diken oldu. Jandarma teşkilatının 185. yıl dönümü kutlu olsun. Karada, denizde her yerde bizi koruyorlar" dedi.

Etkinliğe katılan başka bir vatandaş Elif Durmuşoğlu da, "5 yıldır Foça'da yaşıyorum, 185. yıl kutlaması nedeniyle çok güzel bir olaya tanıklık ettik. Üsteğmenimiz Emre Öztürk Karaburun'dan Foça'ya kadar yüzerek jandarmanın gücünü ve kudretini göstermiş oldu" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk Karaburun'dan Foça'ya 23 kilometre yüzdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk Karaburun'dan Foça'ya 23 kilometre yüzdü - Son Dakika
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