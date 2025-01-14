Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar Bilecik'te Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar Bilecik'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar Bilecik\'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar, memleketi Bilecik'te düzenlenen askeri törenle defnedildi. Törene çok sayıda vatandaş ve resmi yetkililer katıldı.

14.01.2025 14:21  Güncelleme: 14:27
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu esnada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar, memleketi Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu esnada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar'ın Eskişehir'deki ailesi, cenazenin Bilecik'in İnhisar ilçesine defnedilmesini istedi. İnhisar'a bağlı Akkum Mahallesi'nde düzenlenen askeri törene Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Kaymakam İrem Ayşegül Çetin, Belediye Başkanı Nihal Arslan, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik CHP İl Başkanı Ali Özdemir, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızılyar'ın naaşı, Akkum Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar Bilecik'te Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Uzman Çavuş Alihan Kızılyar Bilecik'te Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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