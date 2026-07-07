Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, al bayraklı tabutla son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak, memleketinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çolak'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde görev yapan ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Bozdoğan'a gelen Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak, Altıntaş Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çolak'ın vefatı, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Yalçın Çolak için Bozdoğan Yeni Mahalle Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Çolak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda birlikte görev yaptığı silah arkadaşları ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli çok sayıda jandarma personeli katıldı. Meslektaşları, genç yaşta hayatını kaybeden silah arkadaşlarına son görevlerini yerine getirirken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Çolak'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Tabutunun başında gözyaşı döken yakınlarını, jandarma personeli ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından Yalçın Çolak'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından Yalçın Çolak'ın naaşı, baba ocağı Altıntaş Mahallesi'ne götürüldü. Çolak, Altıntaş Mahallesi Mezarlığı'nda ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verildi. - AYDIN