Jandarma Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Jandarma Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı

Jandarma Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı
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Bilecik'te jandarma, mesire alanlarında yangın ve dolandırıcılıkla ilgili denetim yaptı.

Bilecik'te jandarma ekipleri, mesire alanlarında denetim gerçekleştirerek vatandaşları orman yangınları ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Pelitözü Gölpark ile Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi mesire alanlarında denetim yapıldı. Denetimler sırasında umuma açık alanlarda bulunan vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken kurallar anlatılırken, dolandırıcılık olaylarında kullanılan yöntemler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ekipler, özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı daha duyarlı olunması ve şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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