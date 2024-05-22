Jandarma, yorgun çiftçiye yardım etti - Son Dakika
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Yerel

Jandarma, yorgun çiftçiye yardım etti

Jandarma, yorgun çiftçiye yardım etti

Bilecik Osmaneli'nin Balçıkhisar Köyü'nde tarlasında yulaf biçen yaşlı çiftçiye jandarma yardım etti. Jandarma, çiftçinin yorgunluğunu görerek eline tırpanı alarak tarlayı biçti. Çiftçi duygulanarak jandarmaya teşekkür etti.

22.05.2024 11:56
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Bilecik'te tarlasında yulaf biçen çiftçi Ömer Seral'ın yorgunluğu gören jandarma eline tırpanı alarak yardım etti.

Bilecik Osmaneli'nin Balçıkhisar Köyü'nde tarlasında hayvanlar için ektiği yulafları tırpan yardımıyla biçen yaşlı çiftçiyi bitkin bir şekilde gören Uzman Jandarma Caner Karakaya tarlaya gitti. Yaşlı adamın elinden orağı alarak tarlayı biçen jandarmayı görenler 'Helal olsun' dedi. Çiftçi Ömer Seral, bu durum karşısında duygulanarak, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü Allah razı olsun. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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