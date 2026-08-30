Kilis'te Zafer Bayramı'nda Jandarmadan Türk Bayraklı İnsan Piramidi - Son Dakika
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Kilis'te Zafer Bayramı'nda Jandarmadan Türk Bayraklı İnsan Piramidi

Kilis\'te Zafer Bayramı\'nda Jandarmadan Türk Bayraklı İnsan Piramidi
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Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Jandarma ekiplerinin insan piramidi gösterisinin zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırıldı, şehitlik ziyareti ve çelenk sunma töreniyle devam eden etkinliklerde halk oyunları ve silah gösterileri de ilgi gördü.

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösteri büyük ilgi gördü. Jandarma personelinin oluşturduğu insan piramidinin zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, sabah saat 08.30'da Asri Mezarlık'taki şehitlikte başladı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından şehit mezarları ziyaret edilerek kabirlere karanfiller bırakıldı.

Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende jandarma personeli tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Jandarmanın oluşturduğu insan piramidinin zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırılırken, silah gösterileri de sunuldu. Şiirlerin okunduğu törende halk oyunları ekiplerinin gösterileri de ilgiyle izlendi.

Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis 11'inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Zafer Bayramı'nda Jandarmadan Türk Bayraklı İnsan Piramidi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Zafer Bayramı'nda Jandarmadan Türk Bayraklı İnsan Piramidi - Son Dakika
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