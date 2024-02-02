- Jandarmadan nefes kesen çığ tatbikatı
Denizli'de jandarma kış turizmi için hazırlıklarını tamamladı
DENİZLİ - Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından, Denizli Kayak Merkezi'nde jandarma personellerine yönelik çığda arama kurtarma, temel dağcılık ve telesiyej kurtarma eğitimleri verildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan ve Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kış döneminde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı misafirini ağırlıyor. Önemli kış turizmi merkezlerinden olan ve kayak sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan kayak merkezinde, 9 bin 700 metre uzunluğunda 9 farklı kayak pisti ve telesiyej bulunuyor. Bölgenin dağcılık ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler için yapılmaya elverişli olması, yaşanabilecek çığ afetlerinde mahsur kalma, yaralama ve kayıp şahıs olaylarının da yaşanmasına neden oluyor.
Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından, jandarma personellerine yönelik olarak çığda arama kurtarma, temel dağcılık ve telesiyej kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kış turizmi için hazırlıklarının tamamlandığı ifade edildi.
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