Jandarmadan Öğrencilere Eğitim

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kadıköy Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve eğitim gören öğrencilere jandarma tarafından çeşitli konularda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, SİBER Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Efeler Kadıköy Abdülhamit Han MTAL'de eğitim gören 195 öğrenci ve 9 öğretmene 'bir ders de jandarmadan' faaliyeti kapsamında erken yaşta ve zorla evlilikler, KADES Uygulaması, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı ile geleceğin güvenli internet kullanıcılarının yetiştirilmesi amacıyla siber güvenlik kavramları, tehditleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde hem okul hayatını hem de günlük hayatı yakından ilgilendiren bu riskler ile ilgili farkındalık kazandırılmaya çalışılırken, jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Faaliyet sonunda KADES ve siber zorbalık afişleri okul panosuna asılarak broşür dağıtımı yapılarak öğrenci ve öğretmenlerin ilgili konular hakkında soruları yanıtlandı. - AYDIN