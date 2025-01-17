Jandarmadan Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere 'suçtan korunma ve kişisel güvenlik' konularında bilgilendirdi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencileri bilgilendiren jandarma ekipleri son olarak Yenipazarlı öğrenciler ile bir araya geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören 100 öğrenciye 'Bir ders de jandarmadan' faaliyeti kapsamında 'suçtan korunma ve kişisel güvenlik' konularında bilgilendirme yapılarak jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. - AYDIN