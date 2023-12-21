 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Kilis'te jandarma tarafından öğrencilere mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi vurgulandı.

Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
21.12.2023 - 01:58,
Abone Ol

Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

KİLİS - Kilis'te jandarmadan tarafından öğrencilere mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda ilkokul, ortaokul, öğrencilerine trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Mobil trafik eğitim tırı ile trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik yapılan bilgilendirme sonrası "Trafik Güvenliği Eğitimi" de verildi. Mobil trafik eğitimi tırı ile icra edilen trafik güvenliği eğitiminde vatandaşlar da bilgilendirdi.

Jandarmanın yaptığı eğitim ile trafik kurallarını anladığını söyleyen 11 yaşındaki öğrenci Hasan Ayberk, "Ben bugün burada kırmızı ışıkta duracağımı, yeşil ışıkta geçeceğimi ve emniyet kemerinin hayat kurtardığını öğrendim. Buradaki arkadaşlarım biliyor ama bugün burada olmayan arkadaşlarıma da ben öğreteceğim" dedi.

Hazırlanan simülasyonların çok başarılı olduğunu dile getiren Hasan Uğurlu isimli vatandaş ise, "Bugün ben emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve can kurtardığını öğrendim. Ters döndük, takla attık ama bize hiçbir şey olmadı. Trafikte kesinlikle emniyet kemeri takacağım ve yanımdakilere de zorla da olsa taktıracağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Meydanı, Kilis, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 01:56:59. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement