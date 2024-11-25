Jandarmadan Öğretmenler Günü Kutlaması

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Yalova İl Jandarma Komutanlığında görevli personel Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlandı.

Okul ziyaretinde jandarma amblemli pasta öğretmenlerle birlikte kesilerek ikram edildi. Her zaman öğretmenlerin yanında olduğunu gösteren Jandarmanın önümüzdeki dönemde birçok faaliyette öğretmenlerimize destek olacağı öğrenildi. - YALOVA