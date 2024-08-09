Japon eğitim gemileri Türk-Japon dostluğunu kutlamak için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Japon eğitim gemileri Türk-Japon dostluğunu kutlamak için İstanbul'a geldi

Japon eğitim gemileri Türk-Japon dostluğunu kutlamak için İstanbul\'a geldi

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait Kashima ve Shimakaze eğitim gemileri, Türk-Japon dostluğunun 100'üncü yılını kutlamak için Sarayburnu Limanı'na demirledi. Gemiler yarın halkın ziyaretine açılacak.

09.08.2024 13:12
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait Kashima ve Shimakaze eğitim gemileri, Türk-Japon dostluğunun 100'üncü yılını kutlamak için Sarayburnu Limanı'na demirledi. Kutlamalar için tören düzenlenirken, gemilerin yarın halkın ziyaretine açılacağı öğrenildi. Öte yandan, limana gelen gemiler havadan görüntülendi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait Kashima ve Shimakaze eğitim gemileri, Türk-Japon dostluğunun 100'üncü yılını kutlamak için Sarayburnu Limanı'na geldi. Tokyo'dan 2024 Denizaşırı Eğitim Seferi için 20 Mayıs'ta yola çıkan Japon Öz Savunma Kuvvetleri gemileri, sefer kapsamında 11 ülke ve 13 limanı gezecek. Sefer planı içinde İstanbul'a gelen Tümamiral Nishiyama Takahiro komutasındaki eğitim filosu 15 yılın ardından 8. kez İstanbul'u ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki dostluğun 100. yılı da düzenlenen karşılama töreni ve bir dizi etkinlikte kutlandı. Japon Eğitim Filosu, Türk Deniz Kuvvetleri'ni temsilen Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar tarafından çiçeklerle karşılandı. Düzenlenen ortak törende, Tümamiral Takahiro'ya lokum ikram edildi. İki ülkenin marşlarının okunduğu törende, Tümamiral Oktar, Kashima Gemisi'nde hazır bulunan Japon Tören Kıtası'nı selamladı. Birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi.

1957'den beri denizaşırı eğitim seferleri düzenleyen ve ziyaret edilen ülkelerle dostluk ile iyi niyeti teşvik etmek amacıyla bu yıl 68. kez sefere çıkan Eğitim Filosu 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar İstanbul'da kalacak. Yarın itibariyle İstanbulluların da ziyaret edebileceği filo, ziyaret kapsamında bando ve Japon Savunma Sanatları gösterisi düzenleyecek. Öte yandan, limana demirleyen gemiler havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japon eğitim gemileri Türk-Japon dostluğunu kutlamak için İstanbul'a geldi - Son Dakika

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