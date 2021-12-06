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Japon havayolu şirketinden sıra dışı Sevgililer Günü kampanyası - Son Dakika

Japon havayolu şirketinden sıra dışı Sevgililer Günü kampanyası

06.12.2021 09:49
Japon havayolu şirketinden sıra dışı Sevgililer Günü kampanyası

Japonya'da Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlatan bir havayolu şirketi, 1 milyon yene (yaklaşık 120 bin lira) kiraladığı uçak ile 6 yolcu için Fuji Dağı üzerinde özel tur gerçekleştirecek.

Japonya'da Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlatan bir havayolu şirketi, 1 milyon yene (yaklaşık 120 bin lira) kiraladığı uçak ile 6 yolcu için Fuji Dağı üzerinde özel tur gerçekleştirecek.

Japonya'da hizmet veren özel havayolu şirketi Jetstar, Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanyaya imza attı. Şirket, 180 yolcu kapasiteli bir Airbus A320 yolcu uçağını en fazla 6 kişilik bir gruba kiralayacağını duyurdu. Narita Uluslararası Havaalanı'ndan başlayıp aynı noktada sona erecek 2 saatlik uçuşta Fuji Dağı üzerinde dairesel bir tur vadeden firma, fiyat olarak ise 1 milyon yen (yaklaşık 120 bin lira) belirledi. İki pilot ve 1 kabin görevlisinin eşlik edeceği uçuş için 7-16 Aralık tarihleri arasında internet sitesi üzerinden başvuruları kabul edeceğini açıklayan şirket, tura katılmaya hak kazanan kişilerin ise çekilişle belirleneceğini duyurdu. Korona virüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir özgürce seyahat edemediğine dikkat çeken Jetstar, "Birlikte vakit geçiremediğiniz günleri telafi etmek için neden Sevgililer Günü'nde özel uçuş yapmıyorsunuz?" sloganıyla çiftleri kampanyaya katılmaya çağırdı. - TOKYO

Sevgililer Günü, Toros Dağları, Japonya, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japon havayolu şirketinden sıra dışı Sevgililer Günü kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon havayolu şirketinden sıra dışı Sevgililer Günü kampanyası - Son Dakika
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