Japonya, ABD ve Güney Kore Üçlü Güvenlik İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Japonya, ABD ve Güney Kore Üçlü Güvenlik İşbirliği Protokolü İmzaladı

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Tokyo'da gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde Üçlü Güvenlik İşbirliği Protokolü'nü imzaladı. Taraflar, güvenlik işbirliğini güçlendirmek ve Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerini durdurmak için kararlı olduklarını vurguladı. Protokol kapsamında Kore Yarımadası, Hint-Pasifik bölgesi ve daha fazlasında barış ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla üst düzey politika istişareleri, bilgi paylaşımı ve üçlü tatbikatlar gibi güvenlik işbirliği faaliyetleri derinleştirilecek.

28.07.2024 09:42
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Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, karşılıklı güvenlik işbirliğini geliştirmek üzere Tokyo'da gerçekleştirilen güvenlik zirvesinde Üçlü Güvenlik İşbirliği Protokolü imzaladı.

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 3'lü güvenlik zirvesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada, tarafların güvenlik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelediği belirtilerek, "Bakanlar, Rusya ile Kuzey Kore arasında artan askeri ve ekonomik işbirliğinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiler" ifadeleri kullanıldı. Tarafların Kuzey Kore'yi balistik füze denemeleri dahil provakatif eylemlerini durdurmaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlar Hint-Pasifik sularında statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere şiddetle karşı olduklarını bir kez daha yineleyerek, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde (UNCLOS) belirtildiği şekliyle uluslararası hukuka aykırı eylemlere ilişkin endişelerini paylaştılar" denildi.

Güvenlik işbirliği derinleştirilecek

Tarafların karşılıklı güvenlik işbirliğinin çerçevesini belirlemek üzere Üçlü Güvenlik İşbirliği Protokolü (TSCF) imzaladığı belirtilirken, bu çerçevede Kore Yarımadası, Hint-Pasifik bölgesi ve ötesinde barış ve istikrara katkıda bulunmak üzere üst düzey politika istişareleri, bilgi paylaşımı, üçlü tatbikatlar dahil güvenlik işbirliğinin derinleştirileceği aktarıldı. Bakanların gelecek yıl Güney Kore'de 3'lü bir güvenlik zirvesi gerçekleştirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya, ABD ve Güney Kore Üçlü Güvenlik İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, ABD ve Güney Kore Üçlü Güvenlik İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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