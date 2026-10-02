Japonya Büyükelçisi Masami, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti - Son Dakika
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Japonya Büyükelçisi Masami, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti

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Japonya Büyükelçisi Masami, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç\'i ziyaret etti
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Görüşmede turizm, ticaret ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi; Masami, Trabzon'un Japon turistler için cazibe noktası olabileceğini söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, 2025 yılında Japonya'da yayımlanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) bağışlanacak "Read Japan Project" kitabının törenine katılmak üzere geldiği Trabzon'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel dostluğun yanı sıra Trabzon ile Japonya arasında turizm, ticaret ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Trabzon'un köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve gelişen şehir kimliği hakkında Büyükelçi Masami'ye bilgi veren Başkan Genç, "Trabzon, bilinen 4 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Şu anda bir ilçemizde arkeolojik çalışmalar yürütülüyor. Kanadalı bilim insanlarının burada yaptığı araştırmalarda 11 ila 14 bin yıllık kalıntılar bulundu. Bu, insanlık tarihi açısından çok önemli. Trabzon aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri. Türklerden önce farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış; Roma, Pers, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu dönemlerini yaşamış bir şehir. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve 17 yaşına kadar yaşadığı topraklardır. Yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz bir güzelliğimiz var. Farklı medeniyetlere ve inançlara ait izler taşıyan Sümela Manastırı gibi önemli değerlerimiz bulunuyor. Dünyada tercih edilen bir şehir olmak için pek çok avantajımız var. Ziyaretçilerimizi ağırlayabilecek nitelikli bir konaklama altyapısına sahibiz. Japonları çok seviyoruz, onların da Türkleri sevdiğini biliyoruz. Tarihsel bağlarımız var. İnanıyorum ki daha sık gidip geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, ziyaretinizden büyük mutluluk duydum" dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ise Trabzon'a ilk kez geldiğini belirterek şehrin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trabzon'un Japon turistler açısından önemli bir destinasyon olabileceğini ifade eden Masami, "Trabzon'a ilk defa geliyorum. Bu güzel şehre geldiğim için mutluluk duyuyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ayasofya Camii'ni ziyaret ettik. Trabzon'un kültürel geçmişini hissettiren muazzam bir yapı. Kültürel ve diğer yönleriyle çok güzel bir şehir. Trabzon'da çok lezzetli yemekler de var. Japon turistler tarihi güzellikleri ve lezzetli yemekleri sever. Trabzon da bu özelliklere sahip bir şehir. Yeşiliyle, mavisiyle ve tarihi değerleriyle bir cazibe noktası. Daha fazla Japon vatandaşının Trabzon'u ziyaret etmesini umut ediyorum. Ben de Trabzon'un güzelliklerini anlatarak turizm alanındaki tanıtım çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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