Japonya'da 5 Yıl Boyunca Ölen Annesinin Cesedini Saklayan Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Japonya'da 5 Yıl Boyunca Ölen Annesinin Cesedini Saklayan Adam Tutuklandı

Japonya'nın Osaka şehrinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli bir adamın, ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evinde sakladığı ortaya çıktı. Onada, polise verdiği ifadede annesinin 2019 yılında öldüğünü ve cesedi sakladığını itiraf etti. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı ve şahsın annesinin emekli maaşını çekmeye devam etmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimalini değerlendiriyor.

22.07.2024 09:45
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Japonya'da polis ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde saklayan 60 yaşındaki bir erkeği tutukladı.

Japonya'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis, İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli bir erkeği ölen annesinin cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık ile ilgili polise bilgi verirken olayı itiraf eden Onada, annesi Tomiko Onada'nın 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü söyledi. "Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım" diyen Onada'nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, şahsın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimali üzerinde duruyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Japonya, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'da 5 Yıl Boyunca Ölen Annesinin Cesedini Saklayan Adam Tutuklandı - Son Dakika

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