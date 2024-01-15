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Japonya'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü - Son Dakika
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Japonya'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu belirtirken, nerede ve ne zaman gözleneceğini önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu ifade etti.

15.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:38
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- Japonya'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü

TOKYO - Japonya'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.

Japonya\'da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
Kaynak: İHA
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