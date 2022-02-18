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Japonya hükümetinden yarı OHAL kararı - Son Dakika

Japonya hükümetinden yarı OHAL kararı

18.02.2022 14:03
Japonya hükümetinden yarı OHAL kararı

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan yarı OHAL uygulamasının süresini Osaka, Kyoto ve Fukuoka dahil 17 eyalette 6 Mart'a dek uzatma kararı aldı.

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan yarı OHAL uygulamasının süresini Osaka, Kyoto ve Fukuoka dahil 17 eyalette 6 Mart'a dek uzatma kararı aldı. Tedbirler diğer 5 eyalette ise Pazar günü itibariyle sona erecek.

Korona virüs salgınında 6. dalgayla mücadele eden Japonya'da hükümetten salgın tedbirlerine ilişkin yeni karar geldi. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan yarı OHAL uygulamasının süresinin 17 eyalette 6 Mart'a dek uzatılmasına karar verildi. Osaka, Kyoto Fukuoka, Hokkaido, Aomori, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Ishikawa, Nagano, Shizuoka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Saga, Kagoshima ve Wakayama'da salgın önleme tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği duyurulurken, hastane doluluk kapasitesinin kritik seviyenin altına düştüğü Yamagata, Shimane, Yamaguchi, Oita ve Okinawa'da ise yarı OHAL'in Pazar günü itibariyle son bulacağı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada ülkedeki salgının durumuna atıfta bulunan Japonya Başbakan Fumio Kishida, "Tetikte kalarak ve tüm ihtimalleri aklımızda tutarak meseleyi ele alacağız" diyerek tedbirli davranma sinyali verdi.

Hedef insan trafiğini azaltmak

Enfeksiyon riskini artıran restoran ve benzeri kalabalık alanlarda insan trafiğini azaltmayı amaçlayan uygulama kapsamında bölge valileri işletmelere saat kısıtlaması ve alkol satış yasağı getirebilecek. Sokağa çıkma yasağı gibi radikal tedbirlere ise başvurulmayacak. Japonya'da bugün doğrulanan 87 bin 723 yeni vaka ülke geneli toplam bilançoyu 4 milyon 345 bin 103'e taşımış, son 24 saatte 211 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 21 bin 483 olmuştu. - TOKYO

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Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Kyoto, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japonya hükümetinden yarı OHAL kararı - Son Dakika


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