Jasmina Šutkovic\'e Ödül

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İstanbul'da moda tasarımcılığı yaparken metropol hayatından sıkılınca, Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde 100'e yakın küçükbaş hayvan ile hayvancılık yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic'e (46) Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Bayramiç Ziraat Odası tarafından ödüle layık görüldü.

İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic metropol hayatından sıkılınca, 8 yıl önce Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyüne yerleşti. Tarım ve hayvancılık bilgisi olmayan Jasmina Šutkovic, 8 yıl önce 10 tane merinos koyunu aldı. Çobanlık yapmaya başladı. Tarım ve hayvancılık üzerine köylülerden de bilgi alan Jasmina Šutkovic 8 yılda 100'e yakın küçükbaş hayvan sahibi oldu. Köyden birçok arazi satın alan ve satın aldığı araziler dışında tarla kiralamaya da başlayan Jasmina Šutkovic, hayvanları için arpa, yulaf, buğday ekimini de öğrendi. Šutkovic başarılı çiftçilik hayatı nedeniyle Bayramiç Ziraat Odası tarafından Dünya Kadın Çiftçiler Gününde ödüle layık görüldü. Bayramiç Yiğitler köyüne gelen Bayramiç Ziraat Odası yetkilileri ve Oda Başkanı Mesut Şen, Jasmina Šutkovic'e plaketini sundu.

Mesut Şen, Šutkovic'in Bayramiç tarımına ve hayvancılığına verdiği katkılardan dolayı tebrik edip Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutladı.

Ödül aldığı için mutluluğunu belirten Jasmina Šutkovic, "Böyle bir ödüle layık görülmem Bayramiç Ziraat Odası tarafından hatırlanmam ve verdikleri ödül için teşekkür ediyorum. Dünya kadın çiftçilerini de saygıyla anıyorum" dedi. - ÇANAKKALE