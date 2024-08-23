Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı\'nı ziyaret etti

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Türk jeotermal enerji sektöründe yatırım yapan şirketleri çatısı altında buluşturan Jeotermal Enerji Derneği'nin (JED) Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Ahmet Berat Çonkar ve Nevzat Şatıroğlu, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Bakan Danışmanı Hamit Can, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Bilal Düzgün ve Yenilenebilir Enerji ve Yeni Teknolojiler Dairesi Başkanı Mustafa Çalışkan'ın da yer aldığı ziyarette; jeotermal enerji sektöründeki son durum ve yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca sektörün kamu otoritelerinden talep ve beklentileri de dile getirildi.

Jeotermal enerjinin tüm kullanım alanlarında insana, doğaya, çevreye saygılı ve duyarlı yatırımların desteklenmesinin, Bakanlık ve Hükümetin öncelikleri arasında yer aldığının belirtildiği toplantıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, jeotermal santrallerin hem sürdürülebilir bir kaynak olması hem de baz yük üretim yapması nedeniyle bu alanda yatırımların artırılmasının enerji arzı açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

" Türkiye'deki santraller en yüksek standartlarda"

Ziyarette sektörün mevcut durumunu ve yatırım projeksiyonunu paylaşan JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, 2053 net sıfır iklim hedeflerimize ulaşılmasında jeotermal kaynak kullanımının ve önümüzdeki dönemde yatırım potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Türkiye'deki jeotermal enerji santrallerinin, dünyanın kabul ettiği en yüksek çevre ve teknoloji standartlarına sahip olduğuna dikkat çeken Kındap şunları kaydetti:

"Bakanımız ve tüm bürokratik mekanizmaların yatırımcı dostu bir vizyonla yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemesi bizim için çok kıymetli. 1691 MW kurulu gücün yapılan keşiflere göre 3 bin MW'a çıkarılması yeni sahalarda yapılacak keşifler sonrasında da 2035 yılında 5 bin MW güce çıkarılmasını hedefliyoruz. Seracılık ve termal turizmde; şimdiki kullanılan kapasitenin onlarca kat artırılması mümkün. Bölgesel ısıtmada ise jeotermal kaynaklarımızın yeni teknolojik gelişmelerin uygulanması ile ülke genelinde yaygın kullanımına yönelik ciddi bir potansiyelimiz söz konusu. Bu kaynak bizim. Jeotermal enerji sektörü olarak ülkemizin sürdürülebilir geleceği için her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapılan ziyarette Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kutlu Çakır, Sanko Enerji CEO'su Evren Güvenç, Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Dökmeci, JED Genel Koordinatörü Av. Elif Ferdal Karakaş ve İletişim Koordinatörü Neslihan Seçen de yer aldı. - İZMİR