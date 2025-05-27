Enerji Kentleri Birliği'nin Sandıklı programı çerçevesinde düzenlenen "Jeotermal Enerjide Sandıklı Örneği" Paneli, geniş katılımla gerçekleşti.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Kaymakam Önder Çengel, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ile birlikte birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı panelde, ilçenin jeotermal potansiyeli ve örnek uygulamaları ele alındı. Sandıklı'nın jeotermal enerji alanındaki tecrübelerinin paylaşıldığı program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - AFYONKARAHİSAR