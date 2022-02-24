JFMO Adana Şube Başkanı Emin Pişkin oldu - Son Dakika
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JFMO Adana Şube Başkanı Emin Pişkin oldu

24.02.2022 13:31
JFMO Adana Şube Başkanı Emin Pişkin oldu

Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanlığına Emin Pişkin getirildi.

Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanlığına Emin Pişkin getirildi.

JFMO Adana Şubesi'nin 12. Olağan genel kurulunda seçilen şube yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yapılan toplantının ardından JFMO Adana Şube Başkanlığı'na Emin Pişkin seçildi. Şubenin 2. Başkanı Metin Kızılkan olurken yazmanlığa İbrahim Şimşek, saymanlığa ise Soner Yavuz seçildi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ise Mustafa Uzan, Necmettin Gül ve Fadime Şen'den oluştu.

Göreve seçilmesinin ardından açıklama yapan JFMO Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, 11. Dönem başkan ve yönetim kurulu üyelerine odaya ve mesleğe katkılarından dolayı teşekkür etti. JFMO Adana Şube'nin çalışmalarına kaldığı yerden ivme kazandırarak devam edeceklerine dikkat çeken Pişkin, üyeler arasında etkinliği artıracaklarını vurguladı.

Jeofizik mühendisliği mesleğinin günümüzde büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Pişkin, her gün depremle uyanılan Türkiye'de sağlıklı zeminler, sağlıklı yerleşim alanlarının oluşabilmesi için mesleğin tüm kazanımlarını, bilimsel veriler ışığında toplum yararına kullanacaklarını, böylelikle toplumsal duyarlılığı artıracaklarını ifade etti. - ADANA

JFMO Adana Şube Başkanı Emin Pişkin oldu

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İbrahim Şimşek, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel JFMO Adana Şube Başkanı Emin Pişkin oldu - Son Dakika


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