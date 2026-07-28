Şampiyonluk sevincini Başkan Özlü ile paylaştı - Son Dakika
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Şampiyonluk sevincini Başkan Özlü ile paylaştı

Şampiyonluk sevincini Başkan Özlü ile paylaştı
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Kadir Musab Tabak, Türkiye şampiyonluğu sonrası Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret ederek başarısını paylaştı.

15 Temmuz Süper Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadir Musab Tabak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Özlü, genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini vurguladı.

15 Temmuz Süper Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kentin gururu olan Kadir Musab Tabak, şampiyonluk sevincini Belediye Başkanı Yasin Özlü ile paylaştı. Anne-babası ve Paşadağ Mahallesi Muhtarı Zeynep Karayel eşliğinde belediyeyi ziyaret eden Kadir Musab Tabak, spora ve sporculara verdiği destek dolayısıyla Başkan Özlü'ye teşekkür etti. Genç sporcuyu elde ettiği önemli başarı dolayısıyla tebrik eden Başkan Özlü; azmi, disiplini ve örnek mücadelesiyle hem ailesine hem de Başiskele'ye büyük gurur yaşatan Kadir Musab Tabak'ın gelecekte de önemli başarılara imza atacağına inandığını ifade etti. Başiskele'nin sporda yetiştirdiği başarılı sporcuların her geçen gün artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Özlü, gençleri her alanda olduğu gibi spor alanında da desteklenmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye şampiyonu Kadir Musab Tabak'a başarı yolculuğunda nice şampiyonluklar temennisinde bulunan Başkan Özlü, "İnanıyorum ki evladımız Kadir Musab, Ay-Yıldızlı bayrağımızı daha nice ulusal ve uluslararası organizasyonda gururla dalgalandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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