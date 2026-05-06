Kût'ül-Amâre Zaferinin 110. yıl dönümü kutlu olsun
Kût'ül-Amâre Zaferinin 110. yıl dönümü kutlu olsun

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Küt'ül-Amare Zaferinin 110. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: Milletimizin tarih sahnesinde ortaya koyduğu eşsiz dirayet, inanç ve fedakarlığın en çarpıcı tezahürlerinden biri olan Küt'ül-Amare Zaferinin 110. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.

Küt'ül-Amare Zaferi, I. Dünya Savaşı sırasında, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi azim ve inancını kaybetmeyen kahraman ecdadımızın, vatan uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Irak Cephesinde elde edilen bu büyük başarı, sadece askeri bir zafer olmanın ötesinde; milletimizin bağımsızlık iradesinin, stratejik dehasının ve sarsılmaz kararlılığının da en somut göstergelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır.

Başta Halil Paşa olmak üzere, kahraman ordumuzun sergilediği üstün mücadele; düşmanın sayısal ve lojistik üstünlüğüne rağmen, iman gücüyle yazılmış bir destan niteliğindedir. Küt'ül-Amare'de elde edilen bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla neleri başarabileceğinin açık bir göstergesi olmuş; aynı zamanda tarihimize altın harflerle yazılmış büyük bir onur vesikası olarak yerini almıştır.

Bu anlamlı zafer, bizlere yalnızca geçmişin ihtişamını hatırlatmakla kalmamakta; aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatan güçlü bir miras sunmaktadır. Bugün bizlere düşen görev; ecdadımızdan devraldığımız bu kutsal emaneti, bilimle, irfanla ve kararlılıkla daha ileriye taşımak; ülkemizi her alanda daha güçlü bir geleceğe hazırlamaktır. Özellikle genç nesillerimizin, tarih bilinciyle yetişmesi ve bu şanlı mirası idrak ederek sahiplenmesi, milletimizin yarınları adına büyük önem arz etmektedir.

Bu vesileyle, Küt'ül-Amare Zaferinin yıl dönümünde; başta bu destanı yazan kahraman askerlerimiz olmak üzere, vatanı, milleti ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin bu anlamlı zaferini en kalbi duygularımla kutluyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. - ERZURUM

