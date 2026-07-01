Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Aliağa'da törenle kutlandı - Son Dakika
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Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Aliağa'da törenle kutlandı

Kabotaj Bayramı\'nın 100. yılı Aliağa\'da törenle kutlandı
01.07.2026 13:46  Güncelleme: 14:07
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Aliağa'da resmi törenle başladı. Çelenk sunumu, konuşmalar ve deniz şehitleri için çelenk bırakılmasının ardından kutlamalar yarış ve gösterilerle devam edecek.

Türk denizciliğinin bağımsızlık ve egemenlik simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Aliağa'da düzenlenen resmi törenle kutlanmaya başlandı.

Tören, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı ile İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günhur Şanlı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şanlı konuşmasında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği açısından bağımsızlık, egemenlik ve ekonomik özgürlük bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kabotaj hakkının kazanılmasıyla Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının Türk vatandaşları ve Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasının güvence altına alındığını ifade eden Şanlı, denizcilik sektörünün geçen 100 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri denize açıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Görkem Hergül, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, beraberindeki heyetle birlikte deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından protokol üyeleri ve davetliler, Aliağa Amatör Balıkçılık ve Spor Derneği (ALDER) ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü kapsamında kutlamalar, saat 17.30'da Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi yanında bulunan Aliağa Eski Çekek Yeri'nde devam edecek. Aliağa Kaymakamlığı koordinesinde; Aliağa Belediyesi, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK DTO Aliağa Şubesi, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi, Aliağa Amatör Balıkçılık ve Spor Derneği ile Aliağa Sualtı Sporları Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek programda yüzme, halat çekme, 9.9 motor ve el incesi atma yarışlarının yanı sıra çeşitli denizcilik gösterileri düzenlenecek.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Görkem Hergül, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Sahil Güvenlik TCSG-61 Bot Komutanı Üsteğmen Tugay Peker, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, kurum temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, liman temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Aliağa'da törenle kutlandı - Son Dakika

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