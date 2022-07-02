Kabotaj bayramında yağlı direğin ucundaki bayrağa erişmek için yarıştılar - Son Dakika
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Kabotaj bayramında yağlı direğin ucundaki bayrağa erişmek için yarıştılar

02.07.2022 01:08
Kabotaj bayramında yağlı direğin ucundaki bayrağa erişmek için yarıştılar

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ıncı yılı Alanya'da yapılan etkinliklerle coşku içerisinde gerçekleşti.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ıncı yılı Alanya'da yapılan etkinliklerle coşku içerisinde gerçekleşti.

İskelede düzenlenen etkinliklere Alanya Kaymakam Refiki Ramazan Kıyak, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlikler Liman Başkanı Sayhan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; akabinde Kıbrıs Olayları Resim Sergisi açıldı. Daha sonra ise Kaymakam Refiki Kıyak, Başkan Yücel ve Liman Başkanı Sayhan denize saygı çelengi bıraktı. Daha sonra su sporları gösterileri, yatların kortej geçişi yapıldı. Her yıl geleneksel olarak yapılan yağlı direkten bayrak alma yarışını izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. 78 yarışmacı bir bir yağlı direğin ucundaki bayrağı almak için mücadele etti. Yarışmada başarı elde eden Okan Koca ödülün sahibi oldu. Etkinlikler ücretsiz mehtap turu verilmesinin ardından havai fişek gösterileriyle son buldu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kabotaj bayramında yağlı direğin ucundaki bayrağa erişmek için yarıştılar - Son Dakika

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