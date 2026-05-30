Kabulbaba Güreşleri'nde Gürbüz Birinci Oldu

30.05.2026 12:03
Mustafakemalpaşa'da düzenlenen 350. Kabulbaba Güreşleri'nde finalde Ali Gürbüz birinci oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen geleneksel 350. Kabulbaba Güreşleri'nin başpehlivanlık finali nefesleri kesti. Finalde Ali Gürbüz ile Okan Yavaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Ali Gürbüz, bu yıl 1'inci oldu.

Gürbüz, finalin ardından yaptığı açıklamada Kabulbaba güreşlerinin köylünün büyük emeğiyle yaşatıldığını vurgulayarak, "Bursa Kabulbaba Güreşleri'ne geldik. Burada gerçekten çok önemli bir organizasyon oluyor. Köyünlüğü ve köy halkı bir sene boyunca çalışıp büyük emeklerle bu güreşleri yaptırıyor. Biz de halkımıza en güzel şekilde güreş izletmek istedik. Elimizden geldiğince güzel güreşler yaptık. Bugün de burada birinci olmak nasip oldu" dedi.

Önlerinde lig güreşleri ve ardından Kırkpınar Yağlı Güreşleri olduğunu söyleyen Gürbüz, altın kemer hedefini de hatırlatarak, "Biliyorsunuz bu işin olimpiyatı Kırkpınar. Benim için altın kemer senesi. Yeni kanunla, 5 ayrı yılda 5 kez kemer kazanan pehlivana altın kemere ebedi sahip olma hakkı verildi. Bu hakkı almak için çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah Rabbim hayırlısını nasip eder" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:53:57.
