Kaçak ava izin verilmedi - Son Dakika

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yasa dışı av yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasa dışı avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Av sezonunun kapalı olmasına ve hayvanların üreme dönemlerine aldırış etmeden avlanan 3 kişi, herhangi bir canlıya zarar vermeden Kayseri, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı mevkiinde yakalandı. İlgililer hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ