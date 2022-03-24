Kaçak ava izin verilmedi - Son Dakika
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Kaçak ava izin verilmedi

24.03.2022 11:04
Kaçak ava izin verilmedi

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yasa dışı av yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasa dışı avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yasa dışı av yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasa dışı avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Av sezonunun kapalı olmasına ve hayvanların üreme dönemlerine aldırış etmeden avlanan 3 kişi, herhangi bir canlıya zarar vermeden Kayseri, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı mevkiinde yakalandı. İlgililer hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, 112 Acil Çağrı, Türk Lirası, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaçak ava izin verilmedi - Son Dakika


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