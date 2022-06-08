Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi - Son Dakika
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Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi

08.06.2022 13:23

Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi Van'da kaçak olarak avlanan avcılardan değişik tarihlerde ele geçirilen kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi.

Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi

VAN - Van'da kaçak olarak avlanan avcılardan değişik tarihlerde ele geçirilen kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin değişik tarihlerde yaptıkları av koruma ve kontrolleri sırasında avcılardan çok sayıda avlanmada kullanılması yasak olan kafes ve tuzaklama malzemeleri ele geçirildi. Avcılar hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kafesler ve tuzaklama malzemeleri yasal işlemleri yapılmasının ardından yakılarak imha edildi.

Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi
Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi - Son Dakika

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