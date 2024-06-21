Kaçak Yollarla Türkiye'ye Sokulmaya Çalışılan 371 Evcil Hayvan Koruma Altına Alındı

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Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 371 evcil hayvan, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP işbirliğiyle koruma altına alındı.

Türkiye'ye beyan edilmeksizin ülkeye sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar, olumsuz koşullarda bazen de uyutularak taşınıyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek el konulan evcil hayvanlar, işlemleri gerçekleştirilene kadar uygun fiziki koşullarda muhafaza ediliyor. Bu süreçte hayvanlara gerekli tedavi imkanları sağlanarak, hem insan hem de hayvan sağlığının korunması hedefleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından teslim alınmayan hayvanlar, hayvan refahının sağlanması ve ticarete konu edilmemesi için özel yolla HAYTAP'a tasfiye ediliyor.

14 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren protokol kapsamında Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP, kaçak yolla getirilen evcil hayvanların korunması ve uygun koşullarda muhafaza edilmesi için işbirliği içerisinde hareket ediyor. Protokol çerçevesinde el konulan hayvanların tasfiye işlemleri Ticaret Bakanlığı denetiminde ve HAYTAP sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Hayvanlar belirlenen bedel üzerinden HAYTAP'a özel yolla teslim ediliyor ve ardından federasyon tarafından sahiplendiriliyor. Bu işlemlerin sonuçları Ticaret Bakanlığı ile paylaşılıyor.

Protokolün yürürlüğe girdiği dönemden bu yana Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından tasfiyelik hale gelen 78 köpek, 19 kedi, 225 kaplumbağa ve balık, 49 kuş olmak üzere toplam 371 canlı hayvan, HAYTAP'a özel yolla teslim edilerek koruma altına alındı ve refahı sağlandı. - ANKARA