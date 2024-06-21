Kaçak Yollarla Türkiye'ye Sokulmaya Çalışılan 371 Evcil Hayvan Koruma Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaçak Yollarla Türkiye'ye Sokulmaya Çalışılan 371 Evcil Hayvan Koruma Altına Alındı

Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP işbirliğiyle, Türkiye'ye beyan edilmeksizin sokulmaya çalışılan 371 evcil hayvan koruma altına alındı. Hayvanlar, uygun fiziki koşullarda muhafaza edilerek gerekli tedavi imkanları sağlanıyor. Hayvan refahının sağlanması ve ticarete konu edilmemesi için hayvanlar HAYTAP'a teslim ediliyor.

21.06.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 371 evcil hayvan, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP işbirliğiyle koruma altına alındı.

Türkiye'ye beyan edilmeksizin ülkeye sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar, olumsuz koşullarda bazen de uyutularak taşınıyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek el konulan evcil hayvanlar, işlemleri gerçekleştirilene kadar uygun fiziki koşullarda muhafaza ediliyor. Bu süreçte hayvanlara gerekli tedavi imkanları sağlanarak, hem insan hem de hayvan sağlığının korunması hedefleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından teslim alınmayan hayvanlar, hayvan refahının sağlanması ve ticarete konu edilmemesi için özel yolla HAYTAP'a tasfiye ediliyor.

14 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren protokol kapsamında Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP, kaçak yolla getirilen evcil hayvanların korunması ve uygun koşullarda muhafaza edilmesi için işbirliği içerisinde hareket ediyor. Protokol çerçevesinde el konulan hayvanların tasfiye işlemleri Ticaret Bakanlığı denetiminde ve HAYTAP sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Hayvanlar belirlenen bedel üzerinden HAYTAP'a özel yolla teslim ediliyor ve ardından federasyon tarafından sahiplendiriliyor. Bu işlemlerin sonuçları Ticaret Bakanlığı ile paylaşılıyor.

Protokolün yürürlüğe girdiği dönemden bu yana Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından tasfiyelik hale gelen 78 köpek, 19 kedi, 225 kaplumbağa ve balık, 49 kuş olmak üzere toplam 371 canlı hayvan, HAYTAP'a özel yolla teslim edilerek koruma altına alındı ve refahı sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçak Yollarla Türkiye'ye Sokulmaya Çalışılan 371 Evcil Hayvan Koruma Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Balkanlarda elektrik kesintisi Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi
15:25 Yangın felaketinde “elektrik hattı“ şüphesi Tanrıkulu, “Olağan şüpheliler“ dedi, DEDAŞ’tan yalanlama gecikmedi Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
16:26 Şırnak’ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı Şırnak'ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:24 Antalya’da Kayalıklarda Ceset Bulundu Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 18:22:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak Yollarla Türkiye'ye Sokulmaya Çalışılan 371 Evcil Hayvan Koruma Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement