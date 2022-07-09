Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor - Son Dakika
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Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor

09.07.2022 11:50
Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor

Adıyaman'da sahibinin elinden kaçarak sokaklarda dolaşan kurbanlık polis tarafından yakalandı. Ekipler bu kez de kayıp kurbanlığın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sağa sola koşuşturan bir küçükbaş kurbanlığı fark eden polis ekipleri, kurbanlığı yakaladı.

SAHİBİNİ BULAMADILAR

Kurbanı yakalayan polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak kurbanlığın sahibini aradı. Sahibine ulaşılamayan kurbanlık, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

SU VE YEM VERDİLER

Polis ekipleri, su ve yem verdikleri kurbanlığın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor - Son Dakika

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