Kurbanı yakalayan polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak kurbanlığın sahibini aradı. Sahibine ulaşılamayan kurbanlık, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor - Son Dakika

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