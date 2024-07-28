Kaçkar Dağları'nda Gerçekleştirilen Dağcılık Şenliği - Son Dakika
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Kaçkar Dağları'nda Gerçekleştirilen Dağcılık Şenliği

Kaçkar Dağları\'nda Gerçekleştirilen Dağcılık Şenliği

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin de işbirlikçisi olduğu 10. Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği'ne katılan dağcılar, Kaçkar Dağları'nda kamp yaparak doyasıya eğlendi.

28.07.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin de işbirlikçisi olduğu 10. Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği'ne katılan dağcılar, Kaçkar Dağları'nda kamp yaparak doyasıya eğlendi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Çayeli Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOSK) iş birliği ile düzenlenen 10. Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği, 22-25 Temmuz 2024 tarihlerinde Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirildi. Rize'nin Çayeli ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılık kulüpleri ve il temsilcilerinin Çayeli Belediyesi'nde bir araya gelmesiyle başlayan şenlik çerçevesinde dağ sporcuları, Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 320 rakımlı Çermeşk Yaylası'na araçlarla ulaştı. Buradan, sırt çantalarıyla 4 kilometrelik bir yürüyüşle 2 bin 830 rakımlı Beyaz Buzul Gölü'ne varan dağcılar, kamp ateşi eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Şenliğin ikinci gününde ise kamp alanından hareket edilerek 3 bin 425 rakımlı Kızılbel Zirvesi'ne doğru yürüyüşe başlandı. Zirve yolculuğu sırasında üç buzul göl daha geçildi ve bölgenin endemik flora ve faunası hakkında Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal tarafından dağcılara bilgi verildi. Zorlu tırmanış sonunda Kızılbel Zirvesi'ne ulaşıldı ve burada Türk bayrağı dalgalandırıldı. Hikmet Haberal, bölge ve Kaçkar Dağları ile ilgili coğrafi bilgileri katılımcılarla paylaştı. Zirveden dönüşte kamp alanına geri dönüldü.

Etkinliğin bir sonraki gününde ise çeşitli aktiviteler gerçekleştirilerek kamp alanında çevre temizliği yapıldı. Şenliğin son gününde, katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Şenlik Çayeli ilçesinde sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

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