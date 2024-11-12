Kadavra Bağışı Tıp Eğitimi İçin Hayati - Son Dakika
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Kadavra Bağışı Tıp Eğitimi İçin Hayati

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Prof. Dr. Pınar Saip, Türkiye'de kadavra bağışının yetersiz olduğunu, Suat Terzioğlu ise örnek olmayı amaçlıyor.

12.11.2024 18:28
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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY)- Türkiye'de kadavra bağışının yetersizliğine dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Kadavranın varlığı, tıp eğitimi için gerekli. Öğrencilerin gerçek bir kadavra üzerinden organları öğreniyor olması tercih edilen bir yöntem" dedi. Organlarını ve bedenini kadavra olarak bağışlayan Suat Terzioğlu ise "Bu dayanışmayı hepimizin yapması lazım" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Türkiye'de kadavra bağışının yetersiz olduğunu, kadavra bağışındaki temel amacın tıp eğitimini güçlendirmek olduğunu söyledi. Aksaray'da ikamet eden Suat Terzioğlu (80) ise organlarını ve bedenini kadavra olarak bağışladığını bu dayanışmayı herkesin göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, kadavra bağışındaki temel amacın tıp eğitimini güçlendirmek olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadavra bağışları maalesef yeterli değil. Öğrencilerin de gerçek bir kadavra üzerinden organları öğreniyor olması tercih edilen bir yöntem. Kişi buna izin verdikten sonra kendisi vasiyet ettikten sonra veya birinci derece aileler kadavra bağışında bulunabilir. Normalde bir kadavranın ömrü bir yıl. Elde yeter ki kadavra yoksa daha uzun da kullanılabiliyor. Kadavra işlemleri bittikten sonra da aile gömmek istiyorsa o işlem de yapılabiliyor.

Organları öğrenmenin maket yoluyla ve dijital yöntemlerle seçenekleri de var. Ama hiçbir zaman gerçek kadavranın yerini tutmuyor. Bağışlar yeterli olmadığı için bazı üniversiteler, kadavraları yurt dışından getirebiliyor. Kadavranın varlığı, tıp eğitimi için gerekli. Buradaki amaç tıp eğitimi güçlendirmek. Bu konuda özel bir çağrımız yok."

"Bu dayanışmayı hepimizin yapması lazım"

Aksaray'da ikamet eden Suat Terzioğlu (80) ise organlarını ve bedenini kadavra olarak bağışladığını belirterek, kendi mezar taşını da yaptırdığını, mezar taşına ise "Kadavra" ifadesini yazdırdığını söyledi. Terzioğlu, "Benden sonraki neslim, benim torunlarım beni yaşatsınlar, ismimi yaşatsınlar. Düşündüm bunun araştırmasını yaptım yasal gerekliliklerini yerine getirdim ve organ bağışının gereğini yerine getirdim. Sonra kendi mezar taşımı kendim diktirdim. Amacım halkımıza iyi örnek olmak, organ bağışını teşvik etmek. Kadavra olarak da bağışladım, bunun için de epey uğraş verdim, yasal gerekliliklerini yerine getirdim" dedi.

Terzioğlu, 3 çocuğu olduğunu, birinin 48 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, "Halkımızın bu konudaki bilinçsizliğini düşünüyorum ben nasıl düşündüm de bu kadavrayı ve organ bağışını kabul ettiysem, bu dayanışmayı hepimizin yapması lazım. Tıp öğrencisi neyle çalışacak? Benim organ bağışımda işe yarayan organlarım varsa onu alacaklar, onun üzerinde tıp çalışması yapacaklar ki bana göre çok büyük bir hizmet benim yaptığım. Bu örnekle birlikte diğerlerinin ders alıp benim yolumu takip edebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadavra Bağışı Tıp Eğitimi İçin Hayati - Son Dakika

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