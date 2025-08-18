Kader Atlı'dan 'İzmir Minibüs Kart'a Tepki - Son Dakika
Yerel

Kader Atlı'dan 'İzmir Minibüs Kart'a Tepki

18.08.2025 12:19
Minibüsçü esnafı için zarar getireceğini savunan Kader Atlı, mevcut yönetimi eleştirdi.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Adayı Kader Atlı, minibüsçü esnafının gündemindeki "İzmir Minibüs Kart" projesine tepki gösterdi. Mevcut yönetimi eleştiren Atlı, "Bizim tepkimiz teknolojiye değil, esnafımıza hiçbir katkı sağlamayacak olan 'İzmir Minibüs Kart' adıyla duyurulan sistemin içeriğine yöneliktir. Bu sistem esnafa fayda değil zarar getirecek, İzmir'in minibüsçüsünü perişan edecek" dedi.

Söz konusu projenin modern teknoloji söylemleriyle süslense de aslında meslektaşların sorunlarına çare üretmediğini, maliyeti belirsiz olduğunu ve uzun vadede sektöre büyük zarar verebileceğini savunan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan adayı Kader Atlı, "Biz, esnafın gerçek sorunlarına çözüm getiren, yolcu ve işletmeci memnuniyetini sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir, teknik olarak sağlam bir sistem istiyoruz." diye konuştu.

"Sistemin adı değil, esnafa getirisi önemli"

Mevcut yönetimi başarısızlıkla suçlayan Kader Atlı, şöyle devam etti: "Sorun sistemin adında değil, esnafımıza ne kazandıracağı ve ne kaybettireceğindedir. İzmir Minibüs Kart, bin 192 minibüsün çalıştığı bir sistemde, esnafımızın onayı alınmadan, kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. Mevcut yönetim, bu projeyi kendi isteğiyle sosyal medyada ve basında duyurmuş, birlik içinde kargaşa çıkarmıştır. Proje, belirsiz maliyetler ve uzun vadeli risklerle doludur." .

"Esnaf mağdur ediliyor"

Atlı, mevcut yönetimin verdiği sözleri tutmadığını iddia ederek, "İzmir Minibüs Kart sistemi iddia edildiği gibi ayakta yolcu alma hakkı tanımıyor. Türkiye'de hiçbir şehirde, hatta üçüncü dünya ülkelerinde bile benzeri olmayan bu sistem, vatandaşa ya da minibüsçü esnafına ne kazandıracak somut verilerle çıkıp açıklasınlar. Bugün minibüsçü esnafı mutsuz, huzursuz ve geleceğini göremez bir durumda. Esnaf, çalışacak şoför bulamıyor. Sorunların her geçen gün büyümesi, çözüm üretemeyen bir yönetimin esnafı kaderine terk etmesi kabul edilemez. Bizim görevimiz, bu mesleği yeniden ayağa kaldırmak, itibarını iade etmek ve esnafımıza güvenle bakabileceği bir gelecek sunmaktır." dedi.

"Gönüllerin başkanı oldum"

Durak ziyaretlerinde gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Atlı, "Yaptığımız durak ziyaretlerinde sahadaki meslektaşlarımızın gösterdiği içten destek, bana ayrı bir güç ve motivasyon kazandırıyor. Bu yolculukta yanımda olduklarını görmek benim için büyük bir gurur. Şahsıma verdikleri değerli destek için tüm esnafımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sahada açıkça görüyorum ki ben şimdiden gönüllerin başkanı olmuşum." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

11:22
11:35
