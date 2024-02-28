Kadıköy Belediyesi Cadde 10K ve Cadde 21K Koşu Yarışları Kayıtları Başlıyor

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Kadıköy Belediyesi'nin Caddebostan Sahili'nde 26 Mayıs Pazar günü düzenleyeceği Cadde 10K ve Cadde 21K Koşu Yarışları için kayıtlar, 1 Mart Cuma günü başlıyor.

Kadıköy Belediyesi, bu yıl da ilçelilere güzel bir yaz dönemi yaşatmak için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilmesi planlanan Cadde 10K ve 21K Koşu Yarışları, Çetin Emeç Bulvarı'ndan başlayarak Bağdat Caddesi'nde devam edecek.

Caddebostan Sahili'nde 26 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 10 ve 21 kilometre koşu yarışları ile çocuk koşusu için kayıtlar, 1 Mart Cuma günü başlayacak.

Yarışlara katılmak isteyenler, 1 Mart ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 'cadde21k.kadikoy.bel.tr' adresini ziyaret ederek, kayıt yaptırabilecek.