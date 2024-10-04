Kadıköy Belediyesi, Pati Parkı'nı Hayvanları Koruma Günü'nde Açtı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi, Pati Parkı'nı Hayvanları Koruma Günü'nde Açtı

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Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle 19 Mayıs Mahallesi'nde 'Pati Parkı'nı açtı. Başkan Kösedağı, Kadıköy'ün her canlının eşit yaşam hakkına sahip olduğu bir yer olduğunu vurguladı.

04.10.2024 17:37  Güncelleme: 18:10
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde 19 Mayıs Mahallesi'nde "Pati Parkı" açtı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Kadıköy, her zaman patili dostlarına verdiği değerle anılacak. Çünkü Kadıköy'de her canlının eşit yaşam hakkı vardır" dedi.

Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde can dostlar için 19 Mayıs Mahallesi'nde Pati Parkı hizmete açtı. Parkın açılışına Başkan Kösedağı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, hayvanseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

Pati Parkı'nın açılış konuşmasını yapan Kösedağı, şunları söyledi:

"Kadıköy her zaman patili dostlarına verdiği değerle anılacak"

"Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bugünün bizim için önemi büyük. Kadıköy'de sadece 4 Ekim'de değil yılın 365 günü hayvanları koruma günü. Çünkü bununla ilgili çok güzel bir gönüllülük ağına bağlıyız. Ben bu vesileyle bütün hayvanseverlere ve gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Kadıköy'de patili dostlarımızla ayrı bir güzel hukukumuz var. Şu anda 19 Mayıs Mahallesi'ndeyiz ve bir pati parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ay sonuna kadar Dumlupınar Mahallesi, Eğitim Mahallesi ve Merdivenköy Mahallesi'nde de pati parkı açacağız. Pati parklarımız, insanlık tarihinin en eski günlerinden beri kadim dostumuz olan, ilk evcilleştirilen hayvanlardan olan köpek dostlarımız için tasarlanmıştır. Kadıköy'ün 14 noktasında hizmete açılan, toplamda 3 bin 500 metrekare alana sahip pati parklarımızda onların sağlığına uygun malzemeler seçilerek, eğitim ve dinlenme alanları düşünülerek tasarımlar yapılmıştır. Parkımızda tırmanma, denge basamağı, yürüyüş parkuru gibi şehir hayatında sokakta yapılması zor bazı aktiviteler için köpek sahiplerinin de hayatını kolaylaştıracak alanlar tasarlanmıştır. Böylece daha eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmek isteyen hayvansever komşularımıza imkan sunmuş olduk. Bildiğiniz gibi köpekler yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Kadıköy her zaman patili dostlarına verdiği değerle anılacak. Çünkü Kadıköy'de her canlının eşit yaşam hakkı vardır, var olacak."

Patili dostlar için eğitim parkuru

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi Mercan Sokak'ta bulunan pasif yeşil alanı, evcil hayvanların sosyalleşebileceği ve özgürce dolaşabileceği bir Pati Park olarak tasarladı. Bu alanda yer alan Pati Park, hem köpeklerin eğlenmesi hem de sahiplerinin onlarla zaman geçirmesi için çeşitli aktiviteler sunuyor. Park içerisinde köpekler için özel olarak hazırlanan bir eğitim parkuru bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi, Pati Parkı\'nı Hayvanları Koruma Günü\'nde Açtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadıköy Belediyesi, Pati Parkı'nı Hayvanları Koruma Günü'nde Açtı - Son Dakika

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