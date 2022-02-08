Üye Girişi
Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu - Son Dakika

Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu

08.02.2022 10:48
Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu

Çocukların katılım haklarını kullanması ve karar alma süreçlerine dahil olması amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, sevdikleri ve görmek istedikleri İstanbul'u konuşmak için bir araya geldi.

Çocukların katılım haklarını kullanması ve karar alma süreçlerine dahil olması amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, sevdikleri ve görmek istedikleri İstanbul'u konuşmak için bir araya geldi. Çocuk Meclisi üyeleri, kendilerini ilgilendiren birçok farklı konuda çözüm önerileri sundu.

Çocuklar için daha eşit ve adil bir İstanbul oluşturmak için İstanbul Kent Konseyi'nin başlattığı "İstanbul Çocuklara Soruyor" projesine bir katkı da Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nden geldi. Yaşları 9 ile 13 arasında olan Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Tasarım Atölyesi Kadıköy'de (TAK Kadıköy) bir araya gelerek atölye çalışması gerçekleştirdi.

'İstanbul bakım ustası' oldular

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kolaylaştırıcı olduğu atölye çalışmasında çocuklar, bir yandan keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi bir yandan da İstanbul'u birer "Bakım Ustası" gibi ayrıntılı olarak ele aldı. İstanbul'un sevdikleri ve güzel taraflarını belirleyen çocuklar, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri sorunları da tespit edip çözüm önerileri sundu.

İstanbul hakkında yapılacak olan projelere katkı sağlamak için görüşlerini ve düşüncelerini ileten Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin atölye çalışmasının sonuçları, İstanbul Kent Konseyi'nde "İstanbul Çocuklara Soruyor" projesi kapsamında değerlendirilecek. İstanbul'un her yerinden çocukların katılacağı proje Nisan 2022'de sona erecek ve ortaya çıkan sonuçlar, çocuklar için daha iyi, eşit ve adil bir İstanbul'un "yol haritası" nı belirleyecek. - İSTANBUL

Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu
Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu
Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu
Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu
Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu
Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu

YORUMLAR
500

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:57:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul'u konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement