Kadıköy'de Bulunan Ceset, Vedat Can'a Ait Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadıköy'de Bulunan Ceset, Vedat Can'a Ait Olabilir

Kadıköy\'de Bulunan Ceset, Vedat Can\'a Ait Olabilir

Kadıköy Sahili'nde bulunan cesedin, Sarıyer'de kaybolan Vedat Can'a ait olduğu düşünülüyor.

10.02.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Sahili'nde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Vedat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'nın ailesi Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA testi yaptırdı. Abi Yüksel Can, "Cesedimize seviniyoruz. Elbisesinden tanıdık bizim kardeşimiz olduğunu. DNA testi de verdik çıkmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ve cesedi tekneye alarak karaya çıkardı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Vedat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. DNA testi ve diğer işlemler devam ederken, Vedat Can'nın ailesi Adli Tıp önünde bekliyor.

Dayı Tahsim Ulu, "Abisi kardeşi içeri girdi. Elbise üzerinden yüzde yüz odur. DNA testi verildi. Sonuç bize bugün ve yarın verilecek. DNA testi çıkmadan bir şey diyemeyiz. Kız kardeşi daha bulunmadı. O da en kısa zaman da bulunur bir teselli olur. Cenazemizi de alsak gitsek o da bir teselli olur" dedi.

Cesedimize seviniyoruz diyen Abisi Yüksel Can, "Cesedi gördük. Cesedimize seviniyoruz. Elbisesinden tanıdık bizim kardeşimiz olduğunu. DNA testi de verdik" ifadelerini kullandı.

Kıyafetlerden cesedin Vedat'a ait olduğunun anlaşıldığını belirten Ailenin avukatı Cengiz Kuş, "Dün itibariyle Kadıköy açıklarında erkek cesedine ulaşıldığı bilgisi geldi. Bugün DNA örneği ile karşılaştırması yapılacak. Ama görüntülerden ve kıyafetlerden Vedat'ın olduğu anlaşılıyor. Henüz Ayşe'ye ulaşılamadı. DNA testi bugün çıkacak. Bugün değilse en geç yarın belli olacak. Bizim edindiğimiz ön bilgide elbiselerden Vedat olduğu anlaşılıyor.

Ayşe'nin aranması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan özel bir gemi var onun tahsis edilmesini istedik haber bekliyoruz. Gerekli başvuru yapıldı. Bakalım inşallah Ayşe'ye de ulaşılacak. Cesedin diğer özellikleri de uyuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Vedat Can, Güvenlik, istanbul, Sarıyer, Kadıköy, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadıköy'de Bulunan Ceset, Vedat Can'a Ait Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:53:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Bulunan Ceset, Vedat Can'a Ait Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.