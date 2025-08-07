Kadıköy\'deki Kapalı Spor Kompleksi 8 Yıldır Tamamlanamadı

Kadıköy Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kapalı Spor Kompleksi, 8 yılı aşkın süredir tamamlanamadan atıl durumda bekliyor. Acıbadem Mahallesi'ndeki yapı, hem çevre hem de güvenlik açısından risk oluştururken, vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

2017 yılında yapımına başlanan ve 15 bin 150 metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan spor kompleksinin; basketbol sahası, çok amaçlı spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzu ve jimnastik salonuyla bölgeye hizmet vermesi hedefleniyordu. Ancak projenin bugüne kadar 5 farklı müteahhit değişmesine rağmen tamamlanamadığı öne sürüldü.

28 milyon 700 bin TL'lik projeye 10,5 milyon TL ödeme yapıldı

Kadıköy Belediyesi ile yüklenici firma arasında 5 Temmuz 2017'de imzalanan sözleşmeye göre, projenin 10 Nisan 2019'da tamamlanması planlandı. Ancak müteahhit firmanın işi bırakmasıyla inşaat o tarihten bu yana ilerleyemedi. Belediye kaynaklarına göre, projeye sözleşme bedelinin yüzde 37'sine denk gelen 10 milyon 504 bin TL ödeme yapıldı. Kamu kaynaklarıyla yürütülen proje çürümeye terk edilirken, alanda zaman zaman başlatılan yıkım çalışmalarının da ses ve toz kirliliğine neden olduğu ifade ediliyor.

"Yıkılış amacını da yapılış amacını da anlayamadık"

Çevre esnafı ve mahalle sakinleri de yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Esnaf Sinan Öztürk, inşaat alanı nedeniyle yıllardır trafik sıkışıklığı yaşandığını belirterek, "İlk önce buradaki bağlantı yolu kapatıldı, trafik ışıkları kaldırıldı. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor. Özellikle okul saatlerinde burası tamamen kilitleniyor, trafik polisi bile zor açıyor. İnşaat senelerce bekledi, sonra yıkıma geçildi ama nasıl bir yıkımsa yaklaşık altı aydır sürüyor. Tozdan dolayı her gün arabaları yıkıyoruz. Apartman sakinleri de ses ve gürültüden çok şikayetçi. Sabah sekizden itibaren kesme, kırma sesleri dinmiyor. Bu projenin ne yapılış amacını ne de yıkılış gerekçesini anlayamadık" dedi.

"Can güvenliğimiz tehlikede"

Yaya geçidi taleplerinin uzun uğraşlar sonucu karşılandığını aktaran Öztürk, bazı yayaların araç çarpması sonucu yaralandığını da söyleyerek, "Bir hanımefendiye araba çarptı. İnsanlar rahatça geçemiyor. Yol kapalı, tümsek ya da lamba yok. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL