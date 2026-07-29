Kadıköy Rıhtım Camii İnşaatı Başladı

Kadıköy Sahili'nde yapılacak Rıhtım Camii için ilk kazık vurularak cami inşasına başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, "Bugün Kadıköy Rıhtım Camisi ile ilgili uzun zamandır bir çalışmaların sonucunda ilk kazmayı vurmak için 'Bismillah' diyoruz" dedi. Öte yandan inşaat çalışmalar havadan da görüntülendi.

Kadıköy Rıhtım Sahili'ne inşa edilecek dev cami için önemli bir adım atıldı. Caminin ilk kazığı bugün vurularak caminin inşası başlatıldı. Ana kubbesi çapı 25 metre, ana kubbe yüksekliği 44.5 metre, 3 şerefeli minare yüksekliği 90.85 metre, 2 şerefeli minaresi ise 78.12 metre olarak yapılması planlanan camide 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği, 750 araçlık kapalı otopark ve 300 araçlık açık otopark alanı olacağı bildirildi. Öte yandan caminin, yüksek teknoloji ile mühendisliğin ileri seviyesinde inşa edileceği öğrenilirken, kendi enerjisini kendi bünyesinde üretecek nitelikte ve yağmur sularının toplanarak kullanılabileceği doğa dostu bir yapı olması hedefleniyor.

"Bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, "Bugün Kadıköy Rıhtım Camisi ile ilgili uzun zamandır, uzun yıllardır yapılan bir çalışmaların sonucunda ilk kazmayı vurmak için 'Bismillah' diyoruz. ve sahada 2015 yılında başlayan planlama süreciyle başlayan ve hukuki süreçlerle birlikte hamdolsun vuzuha kavuşan, netleşen Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, aynı zamanda sosyal ve kültürel tesisleriyle bir yaşam alanının inşa sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz. Kadıköy'ümüze sadece bir ibadethane, bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis; sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, efendim aşeviyle, taziye eviyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız inşallah hep birlikte. Bunu İstanbul'umuzla birlikte, Kadıköy'ümüzle birlikte, bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz. Mimari olarak Rıhtım Camimiz, geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olmuş olacak ve İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağına inanıyorum. Altında güçlü bir otoparkı olacak, bir ibadethane değil, otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız. Rabbim hayreylesin. 4 minareli, arkada iki tanesi 3 şerefeli, öndekiler ise 2 şerefeli olan çok hoş, muhteşem bir eser. Hep birlikte inşa edeceğiz, süreci birlikte takip edeceğiz inşallah. Rabbim orada namaz kılmayı da hepimize nasip eylesin" dedi.

"İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak"

İnşaat alanı içinde çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kaya, ilk kazmanın vurulduğunu belirterek, "Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanında bulunuyoruz. 2 bin 100'e yakın kazık, 6 bine yakın da jet grout çakılacak buraya. Dolayısıyla hem İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. ve bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi otopark sorunu. Buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak" şeklinde konuştu.

"Sadece bir ibadethane değil, sosyal ve kültürel tesis inşa etmiş olacağız"

Projenin hayırlı ve mübarek olmasını dileyen Kaya, şunları söyledi:

"Allah utandırmasın, kazadan beladan muhafaza eylesin. Kadıköy'ümüze bir eser kazandırmanın, İstanbul'a bir simge, bir Osmanlı geleneğiyle, Osmanlı-Türk geleneğinin muhteşem bir hizmeti olacak inşallah. Bir yaşam alanını aynı zamanda inşa ediyoruz burada. Sadece bir ibadethane değil, bununla birlikte sosyal ve kültürel tesisleri olan; kütüphanesi, kitap kafesi, konferans salonları, sanat atölyeleri, aşevi, taziye evi gibi bir sürü sosyal donatıları olan, çok amaçlı bir sosyal ve kültürel tesisleri de birlikte inşa etmiş olacağız. Rabbim hayırlı eylesin, Allah utandırmasın. Beklentimiz şudur: Dua bekliyoruz, öncelikle dua bekliyoruz. Dolayısıyla buradaki çalışacak olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Emeklerini Rabbim zayi etmesin. Bizler de gayret ediyoruz, Allah eksiklerimizi tamamlasın, hatalarımızı affetsin diyorum."

Cami inşaatının tamamlanmasının 3 yıl olarak öngörüldüğünü söyleyen Kaya, "Genelde biliyorsunuz geleneğimizde müteahhidin verdiği tarih ne kadar geri çekileceği konuşulur. Müteahhit bize 3 yıl gibi ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Öte yandan inşaat alanı ve çalışmalar havadan da görüntülendi.