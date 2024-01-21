 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda Büyükerşen'den önemli mesaj - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda Büyükerşen'den önemli mesaj

29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kadınların yönetimlerde yer almasının önemine dikkat çekerek, 'Kadın elinin değdiği yer cennet olur' dedi.

Kadın Adaylara Eğitim Programı\'nda Büyükerşen\'den önemli mesaj
21.01.2024 - 12:34,
Abone Ol

29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kadınların yönetimlerde yer almasının önemine dikkat çekerek, "Kadın elinin değdiği yer cennet olur" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi 31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kadın meclis üyesi adayı, muhtar ve aza adaylarına kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla "Kadın Adaylara Eğitim Programı" düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen programa CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, 29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sibel Erenoğlu ve kadın adaylar katıldı.

Programın açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen kadınların yönetim kadrolarında yer almasını çok önemsediğini hatırlatarak, "Kadın elinin değdiği yer cennet olur. Çünkü kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu anlamda her zaman kadın erkek eşitliğini sağlayabilecek hizmetler verilmelidir. Bildiğiniz üzere her kademede kadının varlığını çok önemsemişimdir. Son dönemde kadın muhtar sayısının da arttığını görüyoruz. Muhtarlık görevi, kadınların oraya talip olmalarıyla yeniden bir önem kazandı ve eminim ki siz kadınların destekleriyle muhtarlık haklarını yeniden elde edeceksiniz. Tabii şunu da unutmamak gerekir ki; kadınların eski muhtarlık yetkilerini aldığı gün Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin beşiği yeniden canlanmaya başlayacaktır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de kadın bir milletvekili olarak kadınların siyasette ve yönetimde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılara stres yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal medya iletişimi, beden dili, iletişim stratejileri gibi birçok başlıkta bilgiler verildi. Programın sonunda 29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sibel Erenoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında bir kadın aday olarak Av. Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapılmasına yönelik gösterdiği irade ve verdiği destek sebebiyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür yazısı içeren bir porselen plaket takdim etti. Etkinlik çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, 29 Ekim, Kadın, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda Büyükerşen'den önemli mesaj - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:42:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda Büyükerşen'den önemli mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement