Kadın Cinayetlerine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Kadın Cinayetlerine Taziye Ziyareti

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, bıçaklanarak öldürülen Fatma Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

17.05.2025 14:00
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Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya geçtiğimiz günlerde kocası tarafından bıçaklanarak katledilen Fatma Yılmaz'ın anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu. Kaya, "Her gün bir kadın cinayeti  haberine uyanıyoruz. Her gün uyandığımızda acaba bugün nerede bir kadın katliamı yaşandı diyoruz. 2025 yılı hükümet tarafından aile yılı ilan edildi ama diğer yandan da kadınlar katledilmeye devam ediyor" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, geçtiğimiz günlerde kocası tarafından bıçaklanarak katledilen Fatma Yılmaz'ın anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu. Acılı baba taziyeleri kabul ederken kızının ihmale kurban gittiğini  söyledi.

Kızı Fatma'nın kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirten baba Yılmaz, "Kız çocukları Allah'ın emaneti. Adaletin yerini bulmasını istiyorum benden Allah'ın emanetini aldı. Yargıya güveniyorum. Hiç bir kız çocuğu ölmesin. Anneler ölmesin. Ben şikayetçiyim. 112'den, komşularından bu işin içinde kim varsa hepsinden şikayetçiyim. Benim kızım kan kaybından ölüyor. Olaydan sonra 112 aranmış ve gelmiş. Yukarı çıkmamış. Polislerin gelmesini beklemişler. Kimin ihmali varsa ben hepsinden davacıyım hepsinden şikayetçiyim" dedi.

"İstanbul sözleşmesinden çıkan zihniyet 6284 sayılı yasayı da uygulayamıyor"

Asu Kaya ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin dört bir yanından her gün en az bir kadın cinayetine uyanıyoruz.  Yeni bir güne uyandığımızda acaba bugün nerede bir kadın katliamı yaşandı, yeri geliyor dört kadın cinayetine uyandığımız günler oluyor maalesef. Peki neden kadın cinayetleri hız kesmeden artarak devam ediyor? Kaldı ki 2025 yılı hükümet tarafından aile yılı ilan edildi. Ama diğer yandan da kadınlar katledilmeye devam ediyor. Biz biliyoruz ki İstanbul sözleşmesinden bir gecede çıkan zihniyet tek imza ile çıkan zihniyet maalesef 6284 sayılı yasayı da, İstanbul sözleşmesinin temelini oluşturan bu yasayı da maalesef tam olarak uygulamıyor. Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'de gencecik bir kızımızı gencecik bir anneyi kaybettik. Bugün taziye için bir aradayız. Fakat her geçen gün kadın cinayetlerine biri ekleniyor. Bunun sebeplerine baktığınız da en birinci sebebi ise Türkiye'de süregelen cezasızlık buluyor. Bir bakıyosunuz iyi hal indiriminden aflardan yararlanarak caniler bir anda özgürlüğüne kavuşuyor. Bunu gören diğer caniler ise kadın katliamına devam ediyor. Maalesef Türkiye'nin dört bir yanında kadın cinayetleri durdurulamıyor."

Kaynak: ANKA

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