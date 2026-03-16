Büyükşehir\'de "Kadın Dostu Kentler" toplantısı

16.03.2026 14:34  Güncelleme: 14:35
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yerel eşitlik mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Yerel eşitlik eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması için yol haritası belirlendi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin IPA III mali desteğiyle hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Programı Üçüncü Fazı (KDK III) kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından gerçekleştirilen toplantıda, belediye bürokratları ve personeline yerel eşitlik mekanizmalarına ilişkin bilgi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği'nin IPA III mali desteği ile hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Programı Üçüncü Fazı (KDK III) kapsamında, Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve personellerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ilk oturumunda, kurulması planlanan Yerel Eşitlik Kurulu'nda yer alacak genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına mekanizmanın çerçevesi ve uygulama süreçleri aktarıldı. İkinci oturumda ise Yerel Eşitlik Masası temsilcileri olarak belirlenen personele yönelik bilgilendirme yapıldı.

"Yerel eşitlikte yerel yönetimler önemli"

Toplantıda konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kadın Dostu Kentler Programı Bölge Saha Koordinatörü Sinem Mısırlıoğlu, "Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3'üncü fazı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 2006 Yılından beri yürüttüğü bir program. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2'nci fazda da yer alan belediyelerden biriydi. Program, yerel yönetimlerde yerel eşitlik mekanizmalarının kurulması, yerel eşitlik eylem planlarının hayata geçirilmesi, aslında kentlerin eşitlik politikalarının, kurumsal bir yapıda oluşturulmasını hedefleyen programlardan bir tanesi" dedi.

Yol haritası çizildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Mısırlıoğlu, "Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla bir araya geldik. Çünkü bir kentte yerel eşitlik mekanizmalarının ve eşitlik politikalarının hayata geçirilmesi ancak belediyelerin, üst yapının bunu sahiplenmesiyle olur. Buna yönelik politika geliştirmesiyle olur. Antalya'da bunların çok daha fazlasının yapıldığını söylemek doğru olacaktır. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi, eşitlik masalarını kurdu. Bugün, yerel eşitlik kurulumuzla, yani burada toplanan genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla oluşturulan kurulun; yapısı, eşitlik biriminin yapısı, yerel eşitlik eylem planlarının yapılış süreci ve bu noktada hep beraber, bir bütün olarak nasıl ilerleyeceğimize dair bir yol haritası çizdik" şeklinde konuştu.

Yerel eşitlik eylem planında yol haritası belirlendi

Yerel Eşitlik Masası temsilcilerinin, bağlı bulundukları daire başkanlıklarında kadın-erkek eşitliği perspektifinin, adil uygulamaların geliştirilmesi ve izlenmesi, veri toplama ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi ile Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor. - ANTALYA

