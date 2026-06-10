Kadın Gazetecilere Dijital Dönüşüm Desteği - Son Dakika
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Kadın Gazetecilere Dijital Dönüşüm Desteği

Kadın Gazetecilere Dijital Dönüşüm Desteği
10.06.2026 11:45
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Mevlana Kalkınma Ajansı, kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi sağlayacak projeyi imzaladı.

Mevlana Kalkınma Ajansı 2026 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi" projesinin sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Günümüzde medya sektörü hızla dijitalleşmekte, haber üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri büyük ölçüde dijital platformlara taşınmaktadır. Özellikle yerel basında çalışan kadın gazeteciler, bu dönüşüme uyum sağlama noktasında mesleki dezavantajlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Kadın gazetecilerin, dijital araç ve teknolojilere erişimde sınırlılıklar, yeni medya becerilerine yönelik sistematik eğitim fırsatlarının yetersizliği, mesleki gelişim süreçlerinde dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımlarını zorlaştırmaktadır. Bu durum, hem bireysel kariyer gelişimlerini hem de yerel basının rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi' projesi de ajansımız Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmış durumda. Proje kapsamında, Konya-Karaman Bölgesi'nde yerel basında görev yapan kadın gazetecilerin dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamaları ve dijital habercilik alanındaki mesleki yetkinliklerini artırmaları amacıyla 30 kadın gazeteciye 5 gün boyunca toplam 30 saatlik uygulamalı dijital gazetecilik eğitimleri verilecek. Gerçekleştirilecek olan eğitimlerle, kadın gazetecilerin dijital habercilik araçlarını etkin kullanabilmeleri, çok platformlu içerik üretim becerisi kazanmaları, haberlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmeleri, dijital medya ortamında daha görünür ve rekabetçi hale gelmeleri ve değişen medya dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilen nitelikli insan kaynağına dönüşmeleri hedeflenmektedir. Ajans olarak yerel basınımızın dijital dönüşümüne kadın odaklı büyük katkıları olacağına inandığımız bu kıymetli projeye destek vermekten duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ederek, projenin yerel basınımız ve Bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırladıkları projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Basın İlan Kurumu (BİK) Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak da, "Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında, Konya ve Karaman'daki resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip basın kuruluşlarında çalışan kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi verilecek. Projeyi hazırlamaktaki amacımız, kadın meslektaşlarımızın yeni medya araçları ve SEO odaklı içerik üretiminde uzmanlaşarak dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamalarıdır. Uygulamalı eğitimlerimiz sayesinde katılımcılar; çok platformlu içerik üretme becerisi kazanacak, haberlerini daha geniş kitlelere ulaştıracak, dijital medyada daha görünür ve rekabetçi hale gelecektir. Projeyle, değişen medya dinamiklerine hızla adapte olabilen nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Gazetecilere Dijital Dönüşüm Desteği - Son Dakika

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