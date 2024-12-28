Kadın Girişimciler İçin Kalıcı Satış Yerleri Kurulacak - Son Dakika
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Kadın Girişimciler İçin Kalıcı Satış Yerleri Kurulacak

Kadın Girişimciler İçin Kalıcı Satış Yerleri Kurulacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çarşı 2025'i ziyaret ederek, şehirdeki kadın girişimcilere kalıcı satış yerleri kurma planlarını açıkladı. Kadın kooperatifleri ve girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Çarşı 2025, büyük ilgi gördü ve kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

28.12.2024 18:36  Güncelleme: 18:44
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Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ürünlerinin sergilendiği Çarşı 2025'i ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehirde üreten kadınlara kalıcı satış yerleri kurmayı planladıklarını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğiyle, kadın kooperatiflerini ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yeni yıl özel konseptli hazırlanan "ÇARŞI 2025" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak, aile bütçesine destek olmalarına imkan sağlamanın yanı sıra şehrin ticari hayatını canlandırmak amacıyla kurulan ÇARŞI 2025, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Üreten kadınları yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve çocuklarıyla birlikte Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuaye alanında düzenlenen çarşıyı gezdi. Kurulan stantları tek tek ziyaret eden Akın ailesi, kadınlarla sohbet ederek ürettikleri el emeği ürünler hakkında bilgi aldı. Başkan Akın ve ailesine, ziyaret esnasında Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, eşlik etti.

Her gün satış yapılabilecek

Türkiye'de kadınların istihdama katılımının yüzde 30 gibi bir oranla çok gerilerde olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesi için her türlü adımı attıklarını söyledi. Kadınların, toplumsal iş gücüne katılımının önemine değinen Akın, kooperatiflerin iş gücüne dahil olamayan kadınlar için büyük önem taşıdığını ifade etti. Mahallesinden ve çevresinden kopamayan kadınların ekonomik gelir sağlayabileceği en uygun ortamların kooperatifler olduğunu aktaran Akın, el emeği ürünlerin sadece bir gün değil her gün satışının yapılabileceği "Kalıcı Satış Yerleri" inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

"Destek olacağız"

Kadınların ürettiği ürünlere sahip çıkacaklarını ve onların satışının sağlanması için en konforlu alanları şehre kazandıracaklarını belirten Akın, "Kadınların emeğine ve üretimine sahip çıkarak onların hem ekonomik hem de sosyal alanda güçlenmelerine destek olmaya devam edeceğiz. Haftanın her günü açık olacak ve ürünlerin satışının gerçekleştiği kalıcı satış alanlarını hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra hayata geçecek Balıkesir Molası tesislerimizde kadınların ürettiği ürünlerin, satışını sağlamak gibi planımız var" dedi.

Çarşı'ya tam not

Balıkesir genelinde faaliyet gösteren kadın girişimcileri bir araya getiren etkinlik, 31 Aralık'ta sona erecek. Takıdan çantaya, dekoratif aksesuarlardan yiyeceklere kadar pek çok farklı alanda üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerinden tam not alırken kadınlar, satış yaparak maddi getiri sağlıyor. Geleneksel giyim ve kuşamlarıyla etkinliğe renk katan bazı kadınlar, hem kültürel mirası tanıtıyor hem de yöresel lezzetlerin tadımını ve satışını da gerçekleştiriyor. Çarşı 2025'te, gastronomiden kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara, çağdaş tasarım uygulamalarından el işlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Girişimciler İçin Kalıcı Satış Yerleri Kurulacak - Son Dakika

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