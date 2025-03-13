Kadın Girişimciler İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Yerel

Kadın Girişimciler İçin Protokol İmzalandı

Kadın Girişimciler İçin Protokol İmzalandı

Düzce'de Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamında girişimcilere eğitim verilecek.

13.03.2025 09:55
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle birlikte yürütmekte olduğu Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Kadın Girişimciliği İşbirliği Protokolü imzalandı.

Düzce Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Düzce Valisi ve MARKA Dönem Başkanı Selçuk Aslan, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu katıldı. Protokolün taraflara ve özellikle Kadın Girişimcilere hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan Bıyık, bilinçli üreticiler ile tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve ekonomik değeri yüksek olacağını ifade etti.

İmzalanan protokol ile, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğünde, Tarım ve Orman Müdürlüğü, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile hayata geçirilen Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamında yer alan kadınlar başta olmak üzere tarımsal girişimcilik faaliyetleri yürütebilecek potansiyelde olan kadınlara yönelik markalaşma, pazarlama ve girişimcilik eğitimleri düzenlenmesi amaçlanıyor. Bu sayede bölgede potansiyeli olan tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi sektöründe kadın girişimci sayısının arttırılmasına katkı sağlanması hedeflenmekte.

Protokol kapsamında; ürün tasarımı ve yönetimi, pazar ve rakip analizi, satış ve pazarlama teknikleri, sosyal medya yönetimi ve e-ticaret, markalaşma, satış sonrası hizmet ve müşteri ilişkileri yönetimi, finansal yönetim, girişimcilik destekleri ve hibe programları, proje hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmakta. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Girişimciler İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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