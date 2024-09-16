Kadın Girişimciler Kooperatifi Ürünlerini Tanıtıyor

Yerel

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Kadın Girişimciler Kooperatifi üyelerinin el emeğiyle ürettikleri ürünleri halkla buluşturuyor.

Lefke bezinden yapılan takılar, peşkirler, runnerlar, aynalar, atkılar ve gömlekler gibi el sanatlarıyla geçmişin dokusunu yaşatırken aynı zamanda yöresel Hanımeli Türk Mutfağında mantı, gözleme ve yaprak sarması gibi lezzetlerle halka tanıtım yapılıyor. Yerel üretim ve kadın emeği ile ortaya çıkan eşsiz lezzet ve ürünler halk tarafından beğeniyle karşılanıyor. - BİLECİK